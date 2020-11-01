شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة «الاحترازات» تغلق مركز تسويق بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وكثفت البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة جولاتها الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الجائحة، والتي أسفرت عن مخالفة عدد من المنشآت الغذائية، لعدم تقيدها باتخاذ الاجراءات الاحترازية، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأكدت البلدية عدم التهاون مع أي مخالفة تخص عدم تطبيق البرتوكولات والإجراءات الاحترازية، ودعت المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات عبر هاتف الطوارئ «940».
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