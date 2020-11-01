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مخالفة «الاحترازات» تغلق مركز تسويق بالدمام

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أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة بالفترة المسائية وبتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام أحد مراكز التسويق الكبرى لعدم تقيده باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار ، مع تطبيق أشد العقوبات حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المنشآة.

وكثفت البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة جولاتها الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الجائحة، والتي أسفرت عن مخالفة عدد من المنشآت الغذائية، لعدم تقيدها باتخاذ الاجراءات الاحترازية، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت البلدية عدم التهاون مع أي مخالفة تخص عدم تطبيق البرتوكولات والإجراءات الاحترازية، ودعت المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات عبر هاتف الطوارئ «940».

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