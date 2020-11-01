شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات مشاة بتقاطعات القطيف الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
ونفذت البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الخميس الماضي جولات تفتيشية ضمن حملة «وطن بلا مخالف» على أصحاب محلات الأخشاب وبيع السكراب بالمزارع العشوائية بمنطقة البدراني.
وحرصًا على الصحة العامة؛ كثفت البلدية جهودها في رفع الأنقاض مجهولة المصدر ومسح الساحات للحد من التلوث وتفاديا لتشكل المستنقعات وبؤر الحشرات مع هطول الأمطار، ودعت المواطنين إلى التعاون في التخلص من مخلفات البناء والترميم بالطرق النظامية.
وكانت البلدية وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور أغلقت الأسبوع الماضي بشكل جزئي طريق الرياض باتجاه الشرق للقادم من شارع القدس وتحويل حركة السير إلى الطريق المحلي ضمن مراحل تطوير وتأهيل تقاطع شارع الخليج مع شارع الرياض.
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