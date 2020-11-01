شكرا لقرائتكم خبر عن الباحص: دعم نائب أمير الشرقية أسهم في تطور «نادي الصم» والان نبدء بالتفاصيل

تلقى رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سابقا سعيد الباحص خطاب شكر من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على الجهود المقدمة لنادي الصم طيلة فترة رئاسته لمجلس الإدارة.

وأشار سموه في الخطاب إلى تقديره لتلك الجهود التي خدمت فئة غالية على القلوب، كما هنأه سموه على الإنجازات التي تحققت للنادي على مستوى المملكة، ومن ذلك تحقيق بطولة المملكة في تنس الطاولة والميدالية الذهبية في ألعاب القوى وتحقيق مراكز متقدمة في بطولة المملكة للبولينج وغيرها من المشاركات والبرامج المقدمة.

بدوره رفع «الباحص»، باسمه وكافة أعضاء مجلس الإدارة السابق ومنسوبي النادي والصم عموما بالمنطقة الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة، وغير المستغربة من سموه في تقدير الجهود المبذولة من الجميع لخدمة هذا الصرح الكبير والفئة الغالية على القلوب بما يحقق لهم تطلعاتهم ويلبي رغباتهم وطموحاتهم.

وأضاف أن توجيهات سمو نائب أمير المنطقة ودعمه لكافة البرامج والمبادرات بالنادي كانت أحد العناصر الفاعلة والمؤثرة في تطور النادي وتحقيقه الإنجازات في مختلف الجوانب على مستوى أندية المملكة.