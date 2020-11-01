شكرا لقرائتكم خبر عن مليون متر أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية تبلغ تقريبا مليون متر طولي، فيما بلغ عدد المحطات «36» محطة بطاقة تصريفية «300000» متر مكعب بالساعة، والمضخات الأساسية «79» مضخة، والمضخات الاحتياطية «42» مضخة.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الخطة تضمنت كافة الاستعدادات ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مبينا أن الخطة تضمنت التنسيق مع كافة الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع مخاطر الحالات المطرية وما ينجم عنها من أضرار.

ولفت إلى أن نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار تصل إلى 57 % من حاضرة الدمام، مما يمكنها من القيام بواجباتها بشكل مناسب، مشيرا إلى أن خطة تصريف مياه الأمطار تعتمد على عناصر هامة وهي: سلامة أفراد المجتمع واستغلال كافة الموارد المتاحة وتوظيفها لمواجهة موسم الأمطار.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل، مشروع في ضاحية الملك فهد بالدمام بالأحياء الثاني والخامس والسادس، والتي بلغ إجمالي الشبكات تحت التنفيذ ٣١٧١٢٥ مترا طوليا، إضافة إلى مشروع في ضاحية الملك فهد وحتى طريق أبوحدرية بإجمالي خط طردي يبلغ ٧٤٥٥ مترا طوليا، وكذلك إنشاء خط طردي في ضاحية الملك فهد من محطة تصريف مياه الأمطار بالحيين الثاني والخامس إلى طريق أبوحدرية بطول ٧٨٧٥ مترا طوليا، إضافة إلى مشروع إنشاء خط طردي من حي طيبة إلى الخليج العربي بطول ٣١٥١٤ مترا طوليا، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة.