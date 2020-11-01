شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا الأعصاب.. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق، الخميس المقبل، أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عبر الاتصال المرئي، في الفترة من 5 - 7 نوفمبر 2020م، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين الرائدين في مجال علم الأعصاب للحديث عن التطورات العلمية في تكنولوجيا الأعصاب، وتعزيز المعرفة العلمية حول ذلك العلم من خلال إقامة ورش العمل المتنوعة والنشاطات العلمية والتقنية، وتحفيز التعاون العلمي بين المتخصصين.

ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والمتخصصين في علوم الأعصاب من أطباء وأخصائيين واستشاريين، بالإضافة إلى المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، وخبراء الصناعة وأخصائيي التغذية وطلاب الأعصاب والعلاج الطبيعي.

وثمّن رئيس المؤتمر استشاري المخ والأعصاب د. فهد القريشة، رعاية سمو أمير منطقة عسير للمؤتمر، مبينًا أنه يسعى إلى التعريف بعلم الأعصاب والنقلة النوعية التي شهدتها تكنولوجيا طب الأعصاب في المملكة، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام لجميع الخدمات الصحية والعلاجية على مستوى مناطق المملكة، إلى جانب السعي إلى تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الأطباء في معالجة المرضى، والعمل على تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في علاج المرضى والاستفادة من التقنيات الحديثة في التشخيص والمعالجة.

وأشار «القريشة» إلى أنه سيشارك في جلسات المؤتمر عدد من المتخصصين في طب الأعصاب الذين سبقت لهم التجربة في أفكار علمية حديثة أثبتت نجاحاتها، داعيًا المتخصصين وطلاب الجامعات والكليات إلى التسجيل عبر موقع المؤتمر والمشاركة فيه، لإثراء معارفهم بكل جديد عن تكنولوجيا علوم الأعصاب وتذليل العقبات التي تواجه الأطباء في معالجة المرضى.