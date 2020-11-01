شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على 9 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، حتى بعد غد الثلاثاء على أجزاء من مناطق المملكة.

وبيّنت المديرية أن المناطق المتأثرة تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق الحدود الشمالية وعسير والباحة وجازان وحائل، بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.