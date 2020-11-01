شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 39 طن أخشاب برية وإزالة 56 مصنع فحم والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الميدانية لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية، خلال الأسبوع الماضي، حملة واسعة، لمنع قطع الأشجار البرية لغرض الاحتطاب والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة، أسفرت عن استعادة ما يقارب 39 طنًا من أخشاب الأشجار البرية المحلية، وإزالة 56 مصنعًا للفحم في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أنها حررت عدة مخالفات توزعت على مناطق الرياض، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، القصيم، وحائل، وذلك بالتعاون مع الدوريات الأمنية في هذه المناطق، حيث تمّ إيقاع العقوبات بحقهم وفقًا لنظام «المراعي والغابات»، كما تمت استعادة كميات مضبوطة من أخشاب الشجر البري المحلي يقدّر مجموعها بـ39 طنًا من أنواع الأرطا والسمر والقرض والطلح.