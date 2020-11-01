شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 39 طن أخشاب برية وإزالة 56 مصنع فحم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أنها حررت عدة مخالفات توزعت على مناطق الرياض، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، القصيم، وحائل، وذلك بالتعاون مع الدوريات الأمنية في هذه المناطق، حيث تمّ إيقاع العقوبات بحقهم وفقًا لنظام «المراعي والغابات»، كما تمت استعادة كميات مضبوطة من أخشاب الشجر البري المحلي يقدّر مجموعها بـ39 طنًا من أنواع الأرطا والسمر والقرض والطلح.
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