رياضي / الوحدات يفوز على الفيصلي في الدوري الأردني لكرة القدم



عمّان 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

فاز فريق الوحدات على الفيصلي بهدفين دون مقابل في المباراة المؤجلة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد عمّان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 11 للدوري الأردني لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الوحدات رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تغلّب الرمثا على الصريح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الحسن الدولي، ليرفع الرمثا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد الصريح عند 14 نقطة في المركز السابع.

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23:45ت م

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