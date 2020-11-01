السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 170 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ، بلغ 62 ألفًا و 691 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات و 1144 حالة وفاة.

// انتهى //

22:49ت م

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ابوجا 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات .وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ، بلغ 62 ألفًا و 691 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات و 1144 حالة وفاة.// انتهى //22:49ت م0117

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