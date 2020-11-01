ميليشيا الحوثي تحول عرسا إلى مأتم في صنعاء

السبت 31 أكتوبر 2020

قٌتل شخص، وأصيب آخرون، مساء الجمعة، برصاص مسلحين حوثيين اقتحموا صالة أفراح، في أحد أحياء العاصمة اليمنية صنعاء، ومنعوا الغناء فيها.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر الميليشيات اقتحموا صالة أفراح الروضة، شمال العاصمة صنعاء، الساعة الواحدة فجراً من يوم أمس، أثناء إقامة عرس جماعي فيها، في محاولة منهم لمنع الغناء، مشيرة إلى أن أصحاب العرس رفضوا الامتناع عن الغناء، ما دفع مسلحي الميليشيا لإطلاق وابل من الرصاص الحي على الحاضرين، نتج عنه مقتل شخص من الحاضرين، وإصابة آخرين بينهم عريس.

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وأوضحت المصادر، أنه تم إسعاف المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث، بعد أن حولت الميليشيا الحوثية الفرحة إلى حزن خيم على جميع الحضور، بحسب ما نقلته صحيفة "الشارع" اليمنية.

وتمنع ميليشيا الحوثي الغناء، في الوقت الذي تستخدم فيه الزوامل والأناشيد للتعبئة والتحشيد للقتال في إطار فكرها العقائدي الدموي.