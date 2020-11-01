، حادث انقلاب بـ"جرب الباحة" يصيب خمسة أشخاص ،

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صرّح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، بأن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعة الـ19:33 مساء أمس السبت في جرب طريق الإسكان بمحافظة العقيق.
وأضاف "الزهراني" بأنه تم توجيه فرقتَيْن إسعافيتَيْن من الهلال الأحمر وفرقة من الدفاع المدني للموقع، وعند وصول الفِرق اتضح وجود خمس إصابات، إصابة خطيرة، وإصابة متوسطة، وإصابتَيْن بسيطتَيْن. وتم التدخل إسعافيًّا، ونُقلت الإصابات لمستشفى العقيق عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة عن طريق إسعاف المدني.
وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ، أو عن طريق تطبيق (أسعفني) عبر الأجهزة الذكية -لا قدر الله-، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية. كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.حادث انقلاب الهلال الأحمر الباحة
حادث انقلاب بـ"جرب الباحة" يصيب خمسة أشخاصصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-01
صرّح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، بأن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعة الـ19:33 مساء أمس السبت في جرب طريق الإسكان بمحافظة العقيق.
وأضاف "الزهراني" بأنه تم توجيه فرقتَيْن إسعافيتَيْن من الهلال الأحمر وفرقة من الدفاع المدني للموقع، وعند وصول الفِرق اتضح وجود خمس إصابات، إصابة خطيرة، وإصابة متوسطة، وإصابتَيْن بسيطتَيْن. وتم التدخل إسعافيًّا، ونُقلت الإصابات لمستشفى العقيق عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة عن طريق إسعاف المدني.
وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ، أو عن طريق تطبيق (أسعفني) عبر الأجهزة الذكية -لا قدر الله-، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية. كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
12:56 AM
توجيه فرقتَيْن إسعافيتَيْن وفرقة من الدفاع المدني للموقع
صرّح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، بأن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعة الـ19:33 مساء أمس السبت في جرب طريق الإسكان بمحافظة العقيق.
وأضاف "الزهراني" بأنه تم توجيه فرقتَيْن إسعافيتَيْن من الهلال الأحمر وفرقة من الدفاع المدني للموقع، وعند وصول الفِرق اتضح وجود خمس إصابات، إصابة خطيرة، وإصابة متوسطة، وإصابتَيْن بسيطتَيْن. وتم التدخل إسعافيًّا، ونُقلت الإصابات لمستشفى العقيق عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة عن طريق إسعاف المدني.
وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ، أو عن طريق تطبيق (أسعفني) عبر الأجهزة الذكية -لا قدر الله-، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية. كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.
، حادث انقلاب بـ"جرب الباحة" يصيب خمسة أشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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