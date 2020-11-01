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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الزميل الإعلامي ناصر العجمي بتقاعده من الهيئة الملكية بالجبيل بعد أن أمضى ما يقارب ثلاثين عامًا قضى فيها زهرة شبابه في مسيرته العملية والتي تدرج فيها إلى إدارات متعددة حصل خلالها على جائزة التميز الوظيفي لمنسوبي الهيئة الملكية بالجبيل عام 1438 هـ .
وأعرب"العجمي" عن شكره لزملائه ولكل من شارك في هذه المناسبة الغالية سواء من داخل المملكة أو خارجها.
"العجمي" يحتفل بتقاعده من الهيئة الملكية بالجبيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-01
احتفل الزميل الإعلامي ناصر العجمي بتقاعده من الهيئة الملكية بالجبيل بعد أن أمضى ما يقارب ثلاثين عامًا قضى فيها زهرة شبابه في مسيرته العملية والتي تدرج فيها إلى إدارات متعددة حصل خلالها على جائزة التميز الوظيفي لمنسوبي الهيئة الملكية بالجبيل عام 1438 هـ .
وأعرب"العجمي" عن شكره لزملائه ولكل من شارك في هذه المناسبة الغالية سواء من داخل المملكة أو خارجها.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
12:20 AM
احتفل الزميل الإعلامي ناصر العجمي بتقاعده من الهيئة الملكية بالجبيل بعد أن أمضى ما يقارب ثلاثين عامًا قضى فيها زهرة شبابه في مسيرته العملية والتي تدرج فيها إلى إدارات متعددة حصل خلالها على جائزة التميز الوظيفي لمنسوبي الهيئة الملكية بالجبيل عام 1438 هـ .
وأعرب"العجمي" عن شكره لزملائه ولكل من شارك في هذه المناسبة الغالية سواء من داخل المملكة أو خارجها.
، "العجمي" يحتفل بتقاعده من الهيئة الملكية بالجبيل ،
المصدر : الخليج 365
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