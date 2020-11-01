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سجلت الجزائر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبيّنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر، اليوم (السبت)، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 57942 إصابة.
وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 1965 حالة وفاة.
وأوضحت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 40201 حالة.فيروس كورونا الجديد الجزائر
الجزائر .. 291 إصابة جديدة بـ "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-31
سجلت الجزائر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبيّنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر، اليوم (السبت)، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 57942 إصابة.
وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 1965 حالة وفاة.
وأوضحت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 40201 حالة.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
09:15 PM
عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 57942
سجلت الجزائر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبيّنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر، اليوم (السبت)، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 57942 إصابة.
وأضافت أن مجموع الوفيات وصل إلى 1965 حالة وفاة.
وأوضحت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 40201 حالة.
، الجزائر .. 291 إصابة جديدة بـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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