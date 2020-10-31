شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة.. «الحج» تكشف الضوابط والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الحج والعمرة عن آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات من خلال بيان مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين؛ وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا اليوم.

وتتضمن المرحلة المرحلة الثالثة: السماح لـ (20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصلٍ في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.