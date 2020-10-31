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بعد وزير الداخلية.. إصابة المتحدث باسم أردوغان بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقال المسؤول التركي المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان في تغريدة على “تويتر”: إنه في المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا، ويعاني من أعراض خفيفة.
وأضاف “كالين”: “أنا بخير الآن، شكرًا لكم. وأشكر الجميع من اتصل وسأل عن حالتي وبعث رسائل”.
كان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن أيضًا إصابته بفيروس كورونا، وسط تفشي للوباء في البلاد.
وأكدت مصادر، إصابة وزير الداخلية التركي وزوجته وابنته بفيروس كورونا، موضحة أن الوزير التركي سليمان صويلو وعائلته يخضعون للعلاج في المستشفى.
وتشهد تركيا زيادات في المصابين بفيروس كورونا، وسط تكتم من الحكومة على أعداد الإصابات الحقيقية.
وكشفت أنقرة، أول أمس الجمعة، عن تسجيل 2322 حالة إصابة جديدة و78 حالة وفاة، بكورونا، وهو أعلى معدل للإصابات منذ شهر إبريل الماضي.
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