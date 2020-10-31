2020-10-31

توقيف مشتبه به رابع في عملية الطعن بمدينة نيس

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف مشتبه به رابع في عملية الطعن بمدينة نيس جنوبي فرنسا، كان قد وصل إلى البلاد، رفقة المهاجر التونسي إبراهيم العيساوي، منفذ الهجوم.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت القبض على مشتبه به ثالث؛ على خلفية الهجوم الإرهابي بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الذي خلّف 3 قتلى.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”: إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل ثالث ووضعته رهن الاحتجاز على خلفية هجوم نيس.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، المشتبه به الثالث ليل أمس، الجمعة، لكن صلته بالهجوم لم تتأكد بعد، وفقًا لمصادر قضائية.

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واعتقلت فرنسا، صباح أمس الجمعة، رجلًا كان على صلة بالتونسي إبراهيم العويساوي منفذ هجوم نيس، والذي راح ضحيته 3 أشخاص، وفقًا لإذاعة “فرانس إنفو”.

وأوضح مصدر قضائي أن الرجل البالغ 35 عامًا كان على تواصل لبعض الوقت مع الشاب التونسي ليلة هجوم كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية.

ويعد ذلك المشتبه به، هو الثاني في القضية بعد أن اعتقلت الشرطة الفرنسية، يوم الخميس، رجلًا يبلغ 47 عامًا على خلفية الهجوم.

ووقع هجوم طعن بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، أمس الأول، الخميس، قتل خلاله 3 أشخاص.

من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية يدعى إبراهيم العويساوي وصل مؤخرًا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويأتي الهجوم في نفس الشهر الذي قطعت فيه رأس المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية.



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