طريقة فتح حساب جاري أون لاين في مصرف الراجحي بخطوات سهلة وميسرة

عبر الإنترنت ودون جاحة لمغادرة المنزل يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، فتح حساب جاري أون لاين في مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ويقدم العديد من الخدمات المصرفية لعملائه الأفراد وفق إجراءات سهلة وميسرة، بهدف تحقيق تطلعات ورغبات العملاء، وفي هذه المقالة نفرد الحديث عن إحدى تلك الخدمات وهي فتح حساب جاري عبر الإنترنت ومزايا الحساب الجاري، وشروط فتحه وإجراءات وخطوات فتح الحساب الجاري إلكترونيًا.

فتح حساب جاري أون لاين

مزايا فتح حساب جاري عبر الإنترنت في مصرف الراجحي

يمنح فتح الحساب الجاري عن طريق شبكة الإنترنت “إلكترونيًا” لدى مصرف الراجحي العديد من المزايا والخصائص والتي تشمل:

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ما هي شروط فتح حساب جاري أون لاين في مصرف الراجحي ؟

يتوجب على المواطن أو المقيم الراغب بفتح حساب جاري عبر الإنترنت أن تتوفر بعض الشروط الميسرة وتشمل:

ويشترط مصرف الراجحي قيام العميل بزيارة أحد فروعه في حال رغبته بالقيام بأي عمليات مصرفية داخل الفرع لاحقاً، أو لطلب أي منتجات تمويلية، أو بطاقة ائتمانية، أو دفتر شيكات (حسب الصلاحيات)، وذلك من أجل تحديث صلاحيات الحساب ولإضافة التوقيع المعتمد للعميل.

طريقة فتح حساب جاري أون لاين في مصرف الراجحي

ويتيح مصرف الراجحي لعملائه سواء المواطنين أو المقيمين إمكانية فتح حساب جاري إلكترونيًا عبر موقع المصرف، وفق إجراءات وخطوات سهلة وميسرة وتتمثل بالتالي: