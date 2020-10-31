منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ25 مقيما

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وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز الشميري، غالب اليمني، ميرزا أحمد، جريس ليوندا، فؤاد العزي، محمد أسامة، أحمد المشهراوي، محمد الحمامي، حارثه النشيواتي، عبدالله باعقيل، خالد شبلاق، الشافعي محمود ، إسماعيل البركاتي، بهاءالدين الحاتمي، المزمل عبدالحليم، عبود الحبيب، أكرم أبوشاور، عبدالعزيز مجمل، حسين الحسين، أحمد عبدالكريم، أنور إبراهيم، عدي الجيجكلي، عبدالمجيد العبدالعزيز، هيثم دريدي، مهند لبابيدي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 25 مقيما ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه 10مرات.وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز الشميري، غالب اليمني، ميرزا أحمد، جريس ليوندا، فؤاد العزي، محمد أسامة، أحمد المشهراوي، محمد الحمامي، حارثه النشيواتي، عبدالله باعقيل، خالد شبلاق، الشافعي محمود ، إسماعيل البركاتي، بهاءالدين الحاتمي، المزمل عبدالحليم، عبود الحبيب، أكرم أبوشاور، عبدالعزيز مجمل، حسين الحسين، أحمد عبدالكريم، أنور إبراهيم، عدي الجيجكلي، عبدالمجيد العبدالعزيز، هيثم دريدي، مهند لبابيدي.

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