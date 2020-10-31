الرئيس المصري يفتتح جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ

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وعرض فيلم تسجيلي بعنوان «منارات سيناء الحديثة» استعرض بناء الجامعة، لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة.وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار، أن افتتاح الجامعة يعد مثالا للصداقة والأخوة والتعاون بين المملكة ومصر.
وقال إن الجامعة تأتي في إطار البرنامج الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأوضح أن الجامعة هي إحدى الجامعات التي تم العمل على افتتاحها خلال السنوات القليلة الماضية ضمن مجموعة من 24 جامعة جديدة منها الجامعات التكنولوجية.
وأضاف أن الجامعة تتميز بالكليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والمحلي بل والعالمي، مبينا أنها تضم عددا من الكليات المهمة، منها كلية السياحة والضيافة والألسن والفنون والتصميم وهندسة العمارة التي تضم برامج مختلفة مثل برامج الفنون المتحركة وبرامج الجرافيك والبرامج الخاصة بتصميم الألعاب وكلية السياحة والضيافة ملحق بها فندق تعليمي.
كما جرى خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر «الفيديو كونفرس»، منها متحف كفر الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومطار البردويل الدولي، وطريق رأس النقب، ومحطة تحلية مياه الشرب بالعريش.
واصطحب السيسي ضيفه الأمير فهد بن سلطان في جولة تفقدا خلالها الجامعة ـ فرع شرم الشيخ ـ واستمعا لشرح موجز من وزير التعليم العالي عما تتضمنه من منشآت، واستعراض مجسم للجامعة والطراز المعماري الذي تتميز به والكليات والمرافق والخدمات التي تتضمنها.
كما شملت الجولة تفقد أحد الفصول والقاعات الدراسية. ونقل أمير تبوك تهنئة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين للطلبة بافتتاح الجامعة.
جامعة الملك سلمان الدولية:
16 كلية
56 برنامجا
25 إلى 30 ألف طالب قدرتها الاستيعابية
3 فروع ذكية بمدن الطور - رأس سدر - شرم الشيخ
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