شكرا لقرائتكم خبر تمديد استقبال مبادرات الأفراد للتنافس على جوائز الإبداع بملتقى مكة الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على تمديد فترة استقبال مبادرات الأفراد للتنافس على جوائز الإبداع للمبادرات الفردية ضمن ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ بعنوان «كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي» لعشرة أيام، إذ تستمر حتى 24 ربيع الأول الحالي.

ويأتي التمديد حرصا من أمير المنطقة على إتاحة الفرصة لكل المبدعين والمهتمين من أبناء المنطقة للمشاركة في إطار موضوع الملتقى لهذا العام بمبادرات رقمية تساهم في بناء إنسان المنطقة وتنميتها في ظل تزايد مبادرات الأفراد المتقدمة للملتقى.

وأوضحت أمانة الملتقى أنه سوف تقدم هذا العام مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد وملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

وأضافت «تأخذ الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات الفردية في الاعتبار أن تكون انطلاقة المشاركة من مكة وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، وأن يكون المشارك أو أحد المشاركين على الأقل سعودي، وجميع أعضاء الفريق مقيمين في مكة، كما يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد، ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى».

ونوهت إلى ضرورة أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية تسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي وتعكس فكرة إبداعية أو تطويرا ملحوظا لفكرة سابقة، كما تكون الأولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل أو صدرت لهم براءة اختراع في مجال محدد أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية، وأن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له وأنه راعى حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل المشاركة والموافقة عليها من قبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل، ورفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع «مبادرتي».

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وبحسب الأمانة فإن الجوائز النوعية مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات الملتقى، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات، وأخرى مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية.

وتتضمن جوائز الإبداع مبادرات المحافظات، والتي تهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات، بحيث تشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة، أو وضع حلول لها أو استجابة لحاجة أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.

ودعت أمانة الملتقى الراغبين في المشاركة للاطلاع على دليل الجوائز والشروط، وزيارة موقع الملتقى الالكتروني أو من خلال منصة (مبادرتي) الالكترونية.

أهداف تقديم الجوائز النوعية: