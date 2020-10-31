شكرا لقرائتكم خبر توقعات بهطول أمطار رعدية.. والمدني يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيزة حتى الثلاثاء المقبل على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر بها مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، مع رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق الحدود الشمالية، عسير، الباحة، جازان، حائل بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

من جانبها أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أمس عن أبرز تفاصيل خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية في المنطقة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن الخطة تضمنت جميع الاستعدادات ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز جميع الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقا، والتي تتضمن جمع بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار وغير المخدومة بشبكات التصريف.

3 درجات للإنذار لتفعيل غرف العمليات بالشرقية

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الخضراء: العمليات العادية للحالات المطرية المحدودة

البرتقالية: العمليات التي تستدعي استجابة مجموعة من الجهات المعنية

الحمراء: تعتمد في الحالات المطرية التي تفرض استنفار الأجهزة المعنية كافة