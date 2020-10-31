شكرا لقرائتكم خبر حملة ضد الاحتطاب تصادر 39 طنا وتزيل 56 مصنعا للفحم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت حملة واسعة نفذتها الفرق الميدانية لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي، لمنع قطع الأشجار البرية لغرض الاحتطاب والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة، عن استعادة 39 طنا من أخشاب الأشجار البرية المحلية، وإزالة 56 مصنعا للفحم في مناطق المملكة.

وتأتي هذه الحملة من الوزارة تماشيا مع الاستراتيجية العامة للبيئة وخطة العمل الوطنية وتحقيقا لأهدافها ولأهمية المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة ولتنامي أخطار قطع الأشجار البرية على البيئة والتنمية المستدامة والالتزام بتنفيذ التوجيهات السامية بمتابعة القرارات الخاصة بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على منع مزاولة نشاط قطع الأشجار والشجيرات البرية لغرض الاحتطاب بجميع مراحله، بما في ذلك النقل ومنع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد.

وأوضحت الوزارة أنها حررت مخالفات توزعت على مناطق الرياض، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، القصيم، وحائل، وذلك بالتعاون مع الدوريات الأمنية في هذه المناطق، حيث جرى إيقاع العقوبات بحقهم وفقا لنظام (المراعي والغابات)، كما استعادت كميات مضبوطة من أخشاب الشجر البري المحلي تقدر مجموعها بـ39 طنا من أنواع الأرطا والسمر والقرض والطلح.

ففي منطقة عسير أكدت الوزارة على أن فرقها ضبطت مخالفين يقطعون الأشجار البرية لبيعها كحطب وطبق النظام بحقهم، وفي منطقة الباحة ضبط مخالفون لنظام المراعي والغابات يقطعون أيضا الأشجار البرية لبيعها كحطب وتم تطبيق النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

واستمرارا لجهود فرع الوزارة بمنطقة المدينة في مكافحة التصحر فقد استهدفت الحملة مخالفي نظام المراعي والغابات في المنطقة، لتتمكن من إزالة 56 مصنع فحم في محافظة وادي الفرع بالمنطقة، وذلك بمشاركة الإمارة وبلدية المحافظة، كما ‏ضبطت حمولة (تريلة) من الحطب المحلي في محافظة بدر من قبل مراقبي الغابات والمراعي وسيتم تطبيق نظام المراعي والغابات بحق المخالفين.

المخالفات توزعت على مناطق: