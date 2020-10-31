شكرا لقرائتكم خبر الخصيفان.. قيادي أمني من الطراز الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد أحد أبرز القيادات العسكرية ورموز الدولة السعودية البارزين واللامعين العاملين في القطاع الأمني، صاحب حظوة كبيرة وقبول واسع بين الأوساط الرسمية والمجتمعية، إنه الفريق صالح بن طه خصيفان، رئيس جهاز المباحث العامة السابق والمستشار السابق بالديوان الملكي.

كان ـ يرحمه الله ـ أحد فرسان ورجالات الوطن المشهود لهم بالإخلاص والاستقامة والتفاني في خدمة دينه ومليكه ووطنه الذي خدمه في الكثير من المواقع الأمنية.

عرفه المجتمع المكي منذ سنوات طويلة بخلقه وحسن تعامله حتى أطلق عليه لقب (الرجل الباسم) رغم موقعه الأمني وما يشغله من مناصب تمس الأمن القومي السعودي، فشخصيته الأمنية و(كاريزمته) العسكرية لم تمنعه من أن يكون مقربا من أوساط مجتمعه المكي، فكان محبوبا ومقبولا ومقربا منهم. وهو من الشخصيات القيادية المؤثرة، بل من العقليات الأمنية الحكيمة، فهو يعد في الأوساط الأمنية بـ(القيادي المحترف) من الطراز الأول، فكان عقله وفكره موسوعيا جامعا للعديد من العلوم والمعارف، صاحب حضور كبير وجذاب، وعقل راجح، وشخصية تأسر كل من يقترب منها ويتحدث إليها.

شفاعات

وارتبط اسمه بعد أن تسلم منصب مدير عام جهاز المباحث العامة لسنوات بقبول شفاعات الناس دون إخلال بالنظام والسعي إلى حل الكثير من المشكلات بطريقة ودية، حيث عرف عنه عدم التمييز بين الناس أثناء أدائه لعمله بناء على ما عرف عنه من قلب سليم وأمانة وإخلاص في أداء كل شيء.

يميل في تعامله مع القضايا ومعالجتها بما يحقق المصلحة العامة وحفظ الحقوق، فاشتهر بين أوساط المقربين بأنه يعمل دون تمييز أو عنصرية في تعامله مع الآخرين سواء في تعاملاته العامة مع الوسط الاجتماعي أو أثناء عمله في مهنته كرجل أمن ودولة، وفي تعامله مع القضايا وطريقة حله لها، حيث كان متوازنا في طريقة التعامل والتعاطي مع أي أمر عاما كان أو خاصا وسواء كان على النطاق الرسمي أو على النطاق المجتمعي.

ولم تكن شخصيته لتنتج وتخرج إلى العلن لولا أن ارتبطت أسرته المعروفة (خصيفان) بمكة المكرمة بعلاقاتها الطيبة والحسنة مع الناس والدائرة المحيطة بها، فحتى عندما غادر مركزه ظلت العلاقة قائمة بينه وبينهم لا تشوبها شائبة.

نشأته ومناصبه

نشأ في حي أجياد المحيط بالحرم المكي الشريف، والده الفريق الراحل طه خصيفان، أنهى تعليمه العام بمكة المكرمة، وتخرج من مدرسة الشرطة وعمل في الميدان، وكلف بمهام وأعمال متعددة إلى أن عين قائدا لمرور العاصمة المقدسة عام 1956م، ثم قائدا لقوة شرطة العاصمة المقدسة عام 1958.

Advertisements

حيث توالت مناصبه ونقل ليدير فيما بعد مباحث العاصمة المقدسة بين عام 1965-1972م، وأصبح مساعدا لمدير عام المباحث للشؤون الإدارية لمدة أربع سنوات بين عام 1972-1976م، حيث تسلم فيما بعد مناصب نائب مدير عام المباحث العامة منذ عام من عام 1976 إلى عام 1986م، ثم عين مديرا عاما للمباحث العامة عام 1985م، حيث يعد ثالث مدير للمباحث في تاريخ السعودية، والذي تزامن في فترة مهمة وعصيبة تمثلت في بداية موجة الإرهاب وتصاعد (الإسلام السياسي) وتحدياته العديدة والتي واجهها الراحل بحنكة وصبر وعزيمة بالغة.

ترأس لجنة الضباط العليا لقوى الأمن الداخلي والمجلس الأعلى لكلية الملك فهد الأمنية منذ 14 يوليو 1992م حتى عام 2003، حيث أحيل على التقاعد وأصبح مستشارا ملكيا بمرتبة وزير.

شهادات بحقه

ذاع صيته فبلغ الآفاق، حيث أثنى عليه كبار المسؤولين والأمراء في الدولة، وصف وزير الداخلية الأسبق الأمير أحمد بن عبدالعزيز علاقة الفريق صالح بالمسؤولين سواء على مستوى منظومة الداخلية أو غيرها بـ(المتميزة) والقائمة على أداء واجب الوظيفة وخدمة القضايا بما يتوفق مع الأنظمة، وقال عنه «أعرفه منذ أن كنت في مكة المكرمة»، منوها إلى أنه لم يسبق أن وقف على شكوى أو اعتراض على أسلوبه، ولم يصلني ما يسيء عنه.

وأضاف واصفا طريقة ومبدأ عمله في جهاز المباحث العامة بالقول «صالح خصيفان يميل لتهدئة الأمور وتشخيص الجريمة وتصنيفها مع حفظ حقوق الأطراف وهو أقرب للإصلاح وللخير».

أقام له وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) حفلا في العاصمة الرياض بعد تقاعده من جهاز المباحث، وأكرمه ولي الأمر بتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير وحتى وفاته.

فيما وصفه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بالعديد من الصفات قائلا «عرفته منذ أن كنت في عسير وكنت أستأنس برأيه في العديد من القضايا، ووجدت فيه نعم الرجل الحريص على مصلحة وطنه ومواطنيه»، أما وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله فقد كان محببا إلى قلبه واصفا مشاعره تجاهه بالقول «أشهد الله أني أحب الفريق صالح»، مؤكدا أن أعز من في حياة الإنسان الوالدين ولو استطاع أن يعطيهما من عمره لفعل، وأن الفريق صالح في نفسه يصل لهذه المنزلة هو والشيخ محمد النويصر.