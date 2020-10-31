، شاهد الاستعدادات الاحترازية في الفنادق لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه بدءًا من الغد الأحد تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيًا، ووصول أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة.

وبثّت وزارة الحج والعمرة فيديو يظهر الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وشددت الوزارة في وقتٍ سابق؛ على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

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غدًا تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيًا وستصل أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة بإذن الله .. وهنا نرى جانب من الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن... نسأل الله أن يتقبل من عباده #تطبيق_اعتمرنا pic.twitter.com/0qO0NTpxag — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) October 31, 2020