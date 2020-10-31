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شاهد الاستعدادات الاحترازية في الفنادق لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه بدءًا من الغد الأحد تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيًا، ووصول أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة.

وبثّت وزارة الحج والعمرة فيديو يظهر الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وشددت الوزارة في وقتٍ سابق؛ على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) وزارة الحج والعمرة فيروس الجديد ضيوف الرحمن المسجد الحرام

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 10:51 PM

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شاهد الاستعدادات الاحترازية في الفنادق لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
عبدالرزاق البجالي

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه بدءًا من الغد الأحد تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيًا، ووصول أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة.

وبثّت وزارة الحج والعمرة فيديو يظهر الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وشددت الوزارة في وقتٍ سابق؛ على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الإنسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)
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، شاهد الاستعدادات الاحترازية في الفنادق لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة ،
المصدر : الخليج 365

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