، شاهد بالفيديو .. بلدة العلا القديمة شهدت حضارات اللحيانية والنبطية والإسلامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حدث بها تطور بالثقافة وفي الهندسة المعمارية وحتى مستوى الأطعمة والملابس

على الرغم من التطور الكبير في العلا إلى تاريخ المدينة وتراث أهلها مازال شاهدًا على ذلك؛ فـ"البلدة القديمة" تروي قصصًا عن مجتمع عاشت قبل مئات السنين في تقرير نقلته قناة "الإخبارية" عن البلدة القديمة في العلا من أشهر المواقع التاريخية في العلا الهيئة الملكية تسعى المحافظة وتطوير البلدة والفرصة لأهل العلا وللقاصدين محافظة العلا من الزَوار والسائحين إلى مشاهدة التاريخ وزيارة البلدة القديمة.

وتعود بعض أجزائها إلى أكثر من 2600 سنة وقد سكنها الآباء والأجداد وآخر عائلة غادرت البلدة عام 1400 هـ.

وأكد أحمد الإمام "إدارة المواقع التاريخية" أن بلدة العلا القديمة تقع على طريق قوافل التجارة التاريخية جعلت البلدة محط أنظار جميع الحضارات ومن أبرز الحضارات اللحيانية والنبطية والإسلامية حيث بلدة العلا كانت على طريق القوافل التجارية وبعد ذلك طريق الحج ما جعلت بلدة العلا القديمة موقعًا مهمًا.

وأشار إلى أن البلدة القديمة شهدت تطورًا في الثقافة وفي الهندسة المعمارية وحتى مستوى الأطعمة والملابس وكانت عاصمة لعددٍ من الثقافات والحضارات حتى اشتهرت لفترة طويلة بالأدب العربي والشعر وحتى خرج عددٌ من الشعراء مثل حب العذري وجميل بثينة وكثير عزة كما اشتهر عددٌ من المعماريين مثل عمر الوادي، موضحًا أن البلدة بنيت بطريقة هندسية عظيمة حيث تصرف مياه الأمطار تلقائيًا وبكل سهولة ومن السهل إعادة وترميم البيوت ومن أبرز المعالم في البلدة القديمة قلعة موسى بن نصير والقلعة الإسلامية وقلعة العلا وقد اشتهرت في العديد من الحضارات وتم العثور على أحجار تعود إلى الحضارة اللحيانية قبل أكثر من ٢٦٠٠ سنة والطنطورة الساعة الشمسية ويدور في الأذهان كيف وصل أهل العلا إلى هذه التقنية؟ الساعة الشمسية يعرفون من خلال هذه التقنية مواسم الزراعة ومواعيد توزيع مياه العيون.

إضافة إلى جاهزية المواقع الأثرية الأخرى المهمة كموقع الحجر ودادان وموقع جبل عكمة جاهزة لاستقبال الزوار وفي القريب ستكون البلدة القديمة جاهزة لاستقبال الزوار وجارٍ العمل في ترميم وتجهيز البلدة.

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