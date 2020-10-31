، أخضر الناشئين يكتسح نظيره البحريني بثمانية أهداف ،

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تغلّب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم على ضيفه البحرين بنتيجة 8-0، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي القادسية في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، الذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين عبدالعزيز العليوة (19، 30)، وصالح برناوي (28)، وعلي عبدالرؤوف (45)، وماجد الخليفة (53، 58)، ووليد عياش (65)، ونواف الغليميش (78).
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: مهند اليحيى في حراسة المرمى، وصالح برناوي، وسعود التمبكتي، وعبدالمجيد العنزي، ووليد عياش، وصهيب الزيد، وفيصل العبدالواحد، وعبدالله الزيد، وخالد مجرشي، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات (اليابان، وإندونيسيا، والصين).
المنتخب السعودي
أخضر الناشئين يكتسح نظيره البحريني بثمانية أهدافصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-31
تغلّب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم على ضيفه البحرين بنتيجة 8-0، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي القادسية في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، الذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين عبدالعزيز العليوة (19، 30)، وصالح برناوي (28)، وعلي عبدالرؤوف (45)، وماجد الخليفة (53، 58)، ووليد عياش (65)، ونواف الغليميش (78).
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: مهند اليحيى في حراسة المرمى، وصالح برناوي، وسعود التمبكتي، وعبدالمجيد العنزي، ووليد عياش، وصهيب الزيد، وفيصل العبدالواحد، وعبدالله الزيد، وخالد مجرشي، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات (اليابان، وإندونيسيا، والصين).
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
09:49 PM
في ختام معسكر الدمام
تغلّب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم على ضيفه البحرين بنتيجة 8-0، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي القادسية في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، الذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين عبدالعزيز العليوة (19، 30)، وصالح برناوي (28)، وعلي عبدالرؤوف (45)، وماجد الخليفة (53، 58)، ووليد عياش (65)، ونواف الغليميش (78).
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: مهند اليحيى في حراسة المرمى، وصالح برناوي، وسعود التمبكتي، وعبدالمجيد العنزي، ووليد عياش، وصهيب الزيد، وفيصل العبدالواحد، وعبدالله الزيد، وخالد مجرشي، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات (اليابان، وإندونيسيا، والصين).
، أخضر الناشئين يكتسح نظيره البحريني بثمانية أهداف ،
المصدر : الخليج 365
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