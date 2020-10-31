شكرا لمتابعة خبر عن مرور الشرقية يكشف عن الطرق البديلة لإغلاق جسر الأمير نايف بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

نوهت إدارة مرور المنطقة الشرقية بأنه تم التنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة لاستكمال مشروع جسر طريق الأمير نايف مع طريق الرياض - الدمام.

وأوضحت أنه سيتم إغلاق الجزء الجنوبي اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٣/١٤ هـ وإغلاق الجزء الشمالي اعتبارا من يوم السبت ٣/٢٨/ ١٤٤٢ هـ

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ويمثل الإغلاق الكلي المرحلة الثانية من استكمال أعمال الجسر، وسيتم فيها إغلاق جسر الأمير نايف بن عبدالعزيز مع تقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب باتجاه طريق الرياض، وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمة المجاور له، مع إغلاق جزئي بالجهة الشمالية حتى تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق علي بن أبي طالب باتجاه الشرق والغرب.

ويمكن استخدام الطرق البديلة حسب المخطط الموضح أدناه: