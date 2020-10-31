شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس "وهج" يكشف عن 3 مرتكزات لمنظومة الصناعة العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قال رئيس الشركة قال رئيس الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة ‎" وهج " أيمن الحازمي إن الشركة نجحت في تحقيق المرتكزات الثلاث لمنظومة الصناعة العسكرية. وأشار الحازمي خلال حواره عبر برنامج " يا هلا " إلى المرتكزات الثلاث لمنظومة الصناعة العسكرية وهي الأنظمة الميكانيكية عالية الدقة، والأجهزة الإلكترونية، ومنظومة الأمن السيبراني والبرمجيات. وأوضح الحازمي:" تميزنا في " وهج " بالأنظمة الميكانيكية " الخراطة عالية الدقة "، لافتا:" لدينا عقد مع شركة هانيويل للطائرات المدنية ". وتابع الحازمي:" لدينا شركات متميزة بالمملكة في الأجهزة الإلكترونية والأمن السيبراني ".

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