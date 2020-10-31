شكرا لمتابعة خبر عن المشاري: الاستراتيجية الوطنية للفضاء ستوفر أكثر من 35 ألف وظيفة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث المهندس ماجد المشاري رئيس قطاع التخطيط والتطوير في هيئة الفضاء عن تطوير استراتيجة الهيئة المستقبلية.

وقال المشاري أن الهيئة أعدت إستراتيجية متخصصة للفضاء بناء علي قرار مجلس الوزراء ، حيث عملت بالتعاون مع العديد من الوزارات و الجهات في القطاعين العام والخاص لوضع خارطة طريق لتطوير قطاع الفضاء في المملكة

وأضاف أنه جرى مراجعة الاستراتيجية من قبل مجموعة مختارة من الخبراء الدوليين والسعوديين ،لافتا إلى أن خطة التطوير بدأت بدراسة قطاع الفضاء العالمي لمعرفة التوجيهات العالمية بعد التغييرات ودراسة التجارب الدولية الرائدة في قطاع الفضاء والحوكمة ، وتحديد الجهات الفاعلة في المملكة

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وأوضح المشاري أهداف السياسية الوطنية للفضاء قائلا: " أولها الموائمة والتوافق مع رؤية المملكة 2030 والشمولية والواقعية والسلمية والالتزام بالمعاهدات وإشراك مختلف الجهات"

وأشار إلى أنه تم تحديد 4 أهداف رئيسية وخي التنمية الاقتصادية والابتكار وتعزيز الأمن الوطني وتعزيز التعاون الدولي وتنمية الرأس مال البشري.

وعن المحاور التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للفضاء قال المشاري انها ترتكز علي 3 محاور أساسية ؛ محور النمو وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة من خلال أنشطة الفضاء ، ومحور التمكين وهدفه بناء تنمية مستدامة لمختلف القطاعات للمساهمة في قطاع الفضاء بالمملكة، ومحور الآفاق الجديدة حيث يستهدف فتح آفاق اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة علي المدى الطويل في المملكة والعال.م

وأضاف المشاري: " أنه بناء علي الدراسات الخاصة نتوقع بعد استكمال المشاريع الاقتصادية والبرنامج أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء ستوفر 35 إلى 50 ألف وظيفة".