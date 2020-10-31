شكرا لمتابعة خبر عن «السبر» يوضح حكم قراءة القرآن من الجوال في الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ والدكتور سعد عبدالله السبر؛ أستاذ الفقه المقارن، حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول خلال النوافل والرواتب.
وقال "السبر" عبر برنامج "يستفتونك" المذاع عبر قناة "الرسالة" إنه يجوز قراءة القرآن من الجوال إذا كان الشخص لا يحفظ في النوافل.
وأضاف أنه يفضل عدم التحرك كثيرًا في الفروض، إلا أنه لا ضرر من قراءة القرآن من الجوال رغم ذلك.
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