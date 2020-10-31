شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير تبوك يوجه كلمة لطلاب جامعة الملك سلمان بسيناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): وجَّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان كلمة للطلاب الذين بدأوا دراستهم في جامعة الملك سلمان في سيناء. وجَّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان كلمة للطلاب الذين بدأوا دراستهم في جامعة الملك سلمان في سيناء. وجاء ذلك خلال افتتاحها صباح اليوم السبت، برفقة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ونقل الأمير تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة افتتاح الجامعة. ويذكر أن أمير تبوك قد حضر برفقة الرئيس المصري، صباح اليوم، افتتاح جامعة الملك سلمان بسيناء.

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