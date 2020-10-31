شكرا لمتابعة خبر عن إحصائية جديدة لمنصة مدرستي تكشف التزام الطلاب بحضور الفصول الافتراضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التعليم عن إحصائية جديدة لمنصة مدرستي بدءا من الفصل الدراسي الاول حتي نهاية الأسبوع التاسع. كشفت وزارة التعليم عن إحصائية جديدة لمنصة مدرستي بدءا من الفصل الدراسي الاول حتي نهاية الأسبوع التاسع. وقالت الوزارة إن الأحصائية تؤكد استمرارية تفاعل الطلاب والطالبات مع معلميهم ومعلماتهم في الفصول الافتراضية. وبحسب بيان الوزارة عبر موقعها الإلكتروني تويتر أن عدد الزيارات لرابط مدرستي بلغت 243 مليون زيارة من التعليم الحكومي والأهلي. كما تفاعل مع الدروس الافتراضية المتزامنة 44 مليون و538شخص ، كما بلغت عدد الواجبات المنشأة الطلاب والطالبات، 9 مليون و683 شخص، وبلغت عدد مشاهدات قنوات عين علي اليوتيوب 116 مليون مشاهدة.

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