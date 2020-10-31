شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. البيئة تكشف سبب استخدام الحطب المستورد بدلا من المحلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):
نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، فيديو توضيحي يُبسط أسباب لجوء المملكة لاستيراد حطب من الخارج.
وأوضح الفيديو أن استخدام الحطب المحلي في التدفئة قد يضر البيئة في المملكة ويُسبب العديد من الكوارث الطبيعية التي تتعلق بالطقس المتقلب والرياح وما شابه ذلك بسبب قلة المساحات الخضراء.
ولفت الفيديو إلى أنه يتم استيراد حطب للتدفئة من دول لديها غابات مخصصة بالفعل لخشب التحطيب ؛ إضافة إلى أنه يكون لديها فائض لن يدر بيئتها.
ونصحت الوزارة باستخدام الحطب المستورد بدلًا من المحلي للحفاظ على البيئة خضراء.
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