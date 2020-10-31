شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل حصول الضابط المتورط في قضية الفساد على 400 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أحمد الحسين، تفاصيل حصول الضابط المتورط في إحدى قضايا الفساد، على مبلغ 400 مليون ريال.
وقال " الحسين " خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن الضابط استغل الصلاحيات الممنوحة له بحكم وظيفته في إجراءات طرح المشاريع وترسيتها في الاستيلاء على هذا المبلغ، مستغلًا غياب الرقابة على عملية تنفيذ هذه المشروعات.
وأكد الحسين على ضرورة تفعيل وتعزيز الدور الرقابي لجميع الهيئات الحكومية، من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة،
وأشار إلى أن الجهات الحكومية تحدث آليتها وأدواتها في مكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، مضيفًا أن الجهات الحكومية تتعاون مع الهيئة، حيث أن البيان الأخير كان بالتعاون مع وزارة العددل والنيابة العامة.
ويذكر أن الهيئة قد أعلنت تورط الضابط خلال فترة عمله بالحصول على مبلغ (400.000.000) مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها.
وكان الحسين، قد أوضح أن تورط أحد منسوبي الهيئة في قضايا الفساد التي أُعلن عنها أمس يعتبر الأول من نوعه داخل الهيئة، لافتا إلى أن العقوبة بحقه وبحق بقية المتهمين تقررها المحكمة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تفاصيل حصول الضابط المتورط في قضية الفساد على 400 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.