شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل حصول الضابط المتورط في قضية الفساد على 400 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أحمد الحسين، تفاصيل حصول الضابط المتورط في إحدى قضايا الفساد، على مبلغ 400 مليون ريال.

وقال " الحسين " خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن الضابط استغل الصلاحيات الممنوحة له بحكم وظيفته في إجراءات طرح المشاريع وترسيتها في الاستيلاء على هذا المبلغ، مستغلًا غياب الرقابة على عملية تنفيذ هذه المشروعات.

وأكد الحسين على ضرورة تفعيل وتعزيز الدور الرقابي لجميع الهيئات الحكومية، من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة،

وأشار إلى أن الجهات الحكومية تحدث آليتها وأدواتها في مكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، مضيفًا أن الجهات الحكومية تتعاون مع الهيئة، حيث أن البيان الأخير كان بالتعاون مع وزارة العددل والنيابة العامة.

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ويذكر أن الهيئة قد أعلنت تورط الضابط خلال فترة عمله بالحصول على مبلغ (400.000.000) مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها.

وكان الحسين، قد أوضح أن تورط أحد منسوبي الهيئة في قضايا الفساد التي أُعلن عنها أمس يعتبر الأول من نوعه داخل الهيئة، لافتا إلى أن العقوبة بحقه وبحق بقية المتهمين تقررها المحكمة المختصة.