إطلاق تطبيق "تنقل" لحجز العربات إلكترونيا بالمسجد الحرام

أطلقت وكالة الشؤون الفنية والخدمية في السعودية، اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، تطبيق "تنقل" الذي يُوفِّر للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام حجز العربات إلكترونيًّا.

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تطبيق "تَنْقل" الذي يتيح لكبار السن وذوي الإعاقة أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكالة الشؤون الفنية والخدمية أن الخدمة ستكون متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًّا بما يكفل التجاوب السريع معها.

ولفتت إلى أن إجراءات تقديم الطلب تتضمن الخطوات التالية "تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، وكذلك تحديد استخدام العربة "طواف – سعي – طواف وسعي"، ثم اختيار حجم العربة "مقعد – مقعدان"، واختيار عربة بسائق أو بدون، ثم اختيار طريقة السداد «نقدي عند الاستلام – إلكتروني"، ثم تأكيد الحجز، وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز.. وتوجد خاصية إلغاء الحجز". وفقا لموقع الخليج 365

ويعد تطبيق "تنْقل" وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام، كما يسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونيًّا والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ ما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، كما يوفر التطبيق للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية، وكذلك الدفع عند الاستلام.