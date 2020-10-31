السعوديين يترقبون مؤتمر مستجدات كورونا الأحد

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يُطالع العالم الموجة الثانية من كورونا وما أحدثته من إرتفاع هائل في حالات الإصابات فيما يترقب السعوديين ‏غداً الأحد مؤتمر صحفي للمتحدث الأمني ومتحدث وزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا عند الساعة 3:35 عصراً و الذي سيتم التحدث به عن المستجدات لهذا الفيروس و أي إجراءات أخرى ستطرأ في ظل هذه الأزمة فبعد مشوار وزارة الصحة طيلة الفترة السابقة أصبحت الآن الكرة بملعب المواطن الذي سيرسم توجه الإجراءات تجاه هذا الفايروس سواء على صعيد الحظر الكلي أو الجزئي أو فرض إجراءات مشددة أكثر من السابق فالجميع يعلم أننا جزء من هذا العالم الكبير نتأثر مثل ما يتأثرون ولكن الفارق الوحيد بعد التوكل على الله هو الإلتزام بالإجراءات الإحترازية التي ستحدث فارق بيننا و بينهم فيما أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أنه تم رصد تساهلًا وتقصيرًا في لبس الكمامة خلال الفترة الماضية.

وقال الربيعة بتغريده له (هام جدًا.. رصدنا مؤخرًا تساهلاً وتقصيرًا في لبس الكمامة، لذا لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات ورجوع مرحلة الخطر، فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا) فيما تعد هذه رسالة شديدة التحذير للجميع و على الصعيد الآخر أعلنت ‏بريطانيا اليوم عن الإغلاق العام حتى ٢ ديسمبر ٢٠٢٠ من الخميس المقبل و تم الطلب من الجميع البقاء في منازلهم و ذلك بسبب وصول الإصابات إلى أكثر من مليون إصابة ب ‎#كورونا منذ بداية الوباء الشتاء يدخل وتبدأ معه قسوة الموجة الثانية.

