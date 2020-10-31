منها المستشفيات.. «الأحوال المدنية» تحذّر من رهن الوثائق الرسمية لدى هذه الجهات

حذّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، الأشخاص من رهن الوثائق الرسمية لأي سبب من الأسباب.

وعدَّدت الأحوال المدنية في إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجهات التي يجب على الأشخاص تجنب رهن وثائقهم الرسمية لديها.

وأوضحت أن هذه الجهات هي، الفنادق، المحلات التجارية، الاستراحات، القطاعات الحكومية والخاصة، محطات الوقود، محلات تأجير السيارات، محلات تأجير الدراجات النارية، والمستشفيات.

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