«الصحة» تفسر سبب التعب بعد الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يصيب بالمرض لأنه يحتوي على فيروسات ميتة لا يمكن أن تسبب العدوى.

وجاء ذلك بعد تداول أقوال بأن من يأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية يتعب أكثر.

وأضافت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التعب قد يكون نتيجة حصول عدوى قبل أخذ التطعيم أو لأسباب أخرى.

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