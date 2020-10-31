بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل.. ضبط رجل وفتاة الدراجة النارية اللذين أشهرا السلاح على أحد سالكي الطريق

تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المتهمَيْن اللذين ظهرا بمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في إحدى الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري «مسدس» كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق والقبض عليهما.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري «مسدس» كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما.

وأوضح، أن المتهمين هما «مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر»، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.