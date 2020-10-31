رصد 28 مخالفة تكدس وعدم تقيد بالتدابير الصحية في الدمام

نفَّذت أمانة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 1259 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية، ومساكن العمالة في مدينة الدمام، وأسفرت عن تسجيل 18 مخالفة عدم تقيد بالتدابير الصحية، و10 مخالفات تكدس.

كما رفعت الأمانة 15203 طنًّا من النفايات، وأزالت 7656 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة، وغسلت وطهرت وعقمت 1512 موقعًا بالدمام، بمشاركة 476 فردًا من الكوادر البشرية المخصصة بالإصحاح البيئي؛ وذلك باستخدام 295199 لترًا من المعقمات والمطهرات.

ونوهت أمانة الشرقية بمتابعتها يوميًّا تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق الإجراءات الاحترازية؛ وذلك حسب خطة الأمانة وتفعيلها، وحصر ما يتم إنجازه، منوهةً باستقبال البلاغات حول المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، من خلال مركز 940 لسلامة الجميع.

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