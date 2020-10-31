تزامنًا مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة.. السديس يوجه رسالة إلى معتمري الخارج

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المعتمرين القادمين من الخارج إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم؛ وذلك تزامنًا مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة.

وأكد السديس أن الرئاسة تعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية والإرشادية والتوجيهية لضمان أداء المعتمرين والمصلين عبادتهم بكل يسر وسهولة؛ وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

وشدد على أهمية التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا؛ وذلك انطلاقًا من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.

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ورفع السديس أكف الدعاء لله –سبحانه وتعالى– أن يتقبَّل من المعتمرين والمصلين مناسكهم وشعائرهم، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدِّمانه من دعم وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

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