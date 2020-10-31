%15 إشغال الفنادق بمكة

وأوضح عضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة حاتم أبو العلا لـ»دوت الخليج» أن مساكن المعتمرين من الخارج سيتم استخدامها وفق النسبة المحددة لها مسبقاً والمطبقة على معتمري الداخل، مع الحرص التام على وجود الاحترازات التي تهتم بسلامة الجميع.
وأفصح أبو العلا أن الطلب على الفنادق سيرتفع بنسبة لا تتجاوز الـ 15% خلال الفترة القادمة، وهذا الأمر يرفع من تشغيل الفنادق التي تنتظر العودة للعمل بشكل مرتفع خلال الفترة القادمة، حيث شهدت سابقاً إقبالًا بنسبة 5%، مؤكدا أن أسعار الغرف لم تسجل ارتفاعا حتى هذه اللحظة، وهي نفس الأسعار السابقة، ولكن تختلف في مستوياتها وقربها من الحرم المكي فالسوق هنا مفتوح لاختيار المعتمر السعر المناسب له خلال أدائه العمرة.
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