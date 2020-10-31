%15 إشغال الفنادق بمكة

رفعت الفنادق بالعاصمة المقدسة جاهزيتها لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة مع تطبيق جميع الاحترازات والأنظمة مع بقائهم لمدة محدودة لا تتجاوز العشرة أيام، وهي أقل من المدة السابقة التي كانت تسمح لهم بالبقاء لمدة لا تزيد عن شهر.

وأوضح عضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة حاتم أبو العلا لـ»دوت الخليج» أن مساكن المعتمرين من الخارج سيتم استخدامها وفق النسبة المحددة لها مسبقاً والمطبقة على معتمري الداخل، مع الحرص التام على وجود الاحترازات التي تهتم بسلامة الجميع.

وأفصح أبو العلا أن الطلب على الفنادق سيرتفع بنسبة لا تتجاوز الـ 15% خلال الفترة القادمة، وهذا الأمر يرفع من تشغيل الفنادق التي تنتظر العودة للعمل بشكل مرتفع خلال الفترة القادمة، حيث شهدت سابقاً إقبالًا بنسبة 5%، مؤكدا أن أسعار الغرف لم تسجل ارتفاعا حتى هذه اللحظة، وهي نفس الأسعار السابقة، ولكن تختلف في مستوياتها وقربها من الحرم المكي فالسوق هنا مفتوح لاختيار المعتمر السعر المناسب له خلال أدائه العمرة.