دعمت إمارة منطقة المدينة المنورة مشروع وزارة الصحة باستكمال حزام صحي حول المسجد النبوي بإنهاء مشروعي مستشفيي الأنصار والسلام، إضافة للمراكز الصحية الثلاثة الموجودة مسبقاً. حالات طارئة يعمل المستشفيان على استقبال الحالات والطوارئ بسعة 305 أسرَّة، ويهدف الحزام الصحي لوزارة الصحة بإنشاء مستشفى السلام غرب المسجد النبوي فيما يوجد في شماله مركز صحي الصافية، وجنوباً مركز باب المجيدي الصحي وشرقاً مركز صحي باب جبريل ومستشفى الأنصار. 6 أشهر ويتكون مستشفى السلام من سعة 61 سريراً للحالات الطارئة والعناية المركزة، ويطل على ساحة المسجد النبوي من الجهة الغربية، ويستغرق المشروع 6 أشهر.



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