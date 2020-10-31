531 شركة و6500 وكيل يستقبلون المعتمرين

استنفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكافة الجهات المعنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وذلك خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة التي ستبدأ اليوم، والمتضمنة رفع كامل الطاقة التشغيلية الاحترازية وتكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها، وتسخير الطاقات البشرية والإمكانات التقنية التي وفرتها القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة تعبدية صحية وآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين.

ساحات وممرات

تتنوع الخدمات التي تستعد الإدارات الخدمية والإدارية في المسجد الحرام لتكثيفها بين تعقيم المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار الساعة، لضمان بيئة صحية وآمنة تراعي المتطلبات الصحية لمكافحة العدوى.

وتعكف الرئاسة على تهيئة وتنظيم الساحات والممرات لزيادة الأعداد خلال المرحلة الثالثة من خلال موظفين ومراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية تستهدف أعمالهم ومهامهم تنظيم حركة المصلين والزوار داخل المسجد الحرام وساحاته.

كما يبدأ اليوم وصول المجموعات، وذلك حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

منصات الحجز

قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هاني العميري، إن هنالك أعداداً كبيرة ترغب بأداء مناسك العمرة من جميع أنحاء العالم، وسوف تتاح خدمة شراء البرامج للعمرة عن طريق منصات الحجز الإلكترونية.

وأوضح أنه يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملاً من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، مشيراً إلى وجود531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية تعمل على تقديم أفضل الخدمات والباقات لضيوف الرحمن كما أن هناك أكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي و32 موقع ومنصة حجوزات عالمية متاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع الإلكتروني.

وقال شركات ومؤسسات العمرة مهيأة وتم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها.

وأضاف أنه تم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها.

المسنون والصغار شكلا 55.8% من معتمري العام الماضي

فيما حددت الضوابط الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة، كشفت إحصائيات صادرة من وزارة الحج بأن الفئتين العمرية (فوق 50 عاماً - وأقل من 18 عاماً) والتي لم يسمح لها بأداء العمرة شكلت 55.8% من إجمالي المعتمروين من الخارج خلال العام الماضي 2019 والبالغ 7457663 معتمراً ومعتمرة، منهم 3600334 ذكور، بنسبة 48.3% والإناث 3857329 بنسبة 51.7%.

وأظهرت إحصائيات وزارة الحج والعمرة، أن الفئة العمرية لمعتمرين الخارج في العام الماضي ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً بلغوا 3376045 منهم 1958399 إناث بنسبة 58% والذكور 1417646 بنسبة 42%، أما الفئة التي ما دون 18 عاماً فبلغت 783980 منهم الذكور 417840 بنسبة 53.3% و366140 للإناث بنسبة 46.7%.

17 منفذاً

وفقاً للاحصائيات توزع معتمري الخارج للعام الماضي على 17 منفذاً بلغ منها عدد القادمين عبر المنافذ الجوية 6.611.003 بنسبة 88.7% والمنافذ البرية 711286 بنسبة 9.5%، والبحرية 135374 نسبتها 1.8%.

المعتمرون من الخارج 2019

7.457.663 معتمراً ومعتمرة

3.600.334 الذكور

3.857.329 الإناث

3376045 فوق 50 عاماً

783980 من عام إلى 19 عاماً

المنافذ الأعلى في دخول المعتمرين

4.526.371 مطار الملك عبد العزيز الدولي

1.902.376 مطار الأمير محمد بن عبد العزيز

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169.565 منفذ حالة عمار

حسب بعض الأشهر

محرم

146429 معتمراً ومعتمرة

68695 الذكور

77734 إناث

صفر

567926 معتمراً ومعتمرة

265848 الذكور

302078 إناث

رجب

990589 معتمراً ومعتمرة

459043 الذكور

531546 إناث

شعبان

1.033.748 معتمراً ومعتمرة

482939 الذكور

550809 إناث

رمضان

1.156.070 معتمراً ومعتمرة

637375 الذكور

518695 إناث