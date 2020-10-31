531 شركة و6500 وكيل يستقبلون المعتمرين

ساحات وممرات
تتنوع الخدمات التي تستعد الإدارات الخدمية والإدارية في المسجد الحرام لتكثيفها بين تعقيم المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار الساعة، لضمان بيئة صحية وآمنة تراعي المتطلبات الصحية لمكافحة العدوى.
وتعكف الرئاسة على تهيئة وتنظيم الساحات والممرات لزيادة الأعداد خلال المرحلة الثالثة من خلال موظفين ومراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية تستهدف أعمالهم ومهامهم تنظيم حركة المصلين والزوار داخل المسجد الحرام وساحاته.
كما يبدأ اليوم وصول المجموعات، وذلك حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.
منصات الحجز
قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هاني العميري، إن هنالك أعداداً كبيرة ترغب بأداء مناسك العمرة من جميع أنحاء العالم، وسوف تتاح خدمة شراء البرامج للعمرة عن طريق منصات الحجز الإلكترونية.
وأوضح أنه يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملاً من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، مشيراً إلى وجود531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية تعمل على تقديم أفضل الخدمات والباقات لضيوف الرحمن كما أن هناك أكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي و32 موقع ومنصة حجوزات عالمية متاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع الإلكتروني.
وقال شركات ومؤسسات العمرة مهيأة وتم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها.
وأضاف أنه تم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها.
المسنون والصغار شكلا 55.8% من معتمري العام الماضي
فيما حددت الضوابط الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة، كشفت إحصائيات صادرة من وزارة الحج بأن الفئتين العمرية (فوق 50 عاماً - وأقل من 18 عاماً) والتي لم يسمح لها بأداء العمرة شكلت 55.8% من إجمالي المعتمروين من الخارج خلال العام الماضي 2019 والبالغ 7457663 معتمراً ومعتمرة، منهم 3600334 ذكور، بنسبة 48.3% والإناث 3857329 بنسبة 51.7%.
وأظهرت إحصائيات وزارة الحج والعمرة، أن الفئة العمرية لمعتمرين الخارج في العام الماضي ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً بلغوا 3376045 منهم 1958399 إناث بنسبة 58% والذكور 1417646 بنسبة 42%، أما الفئة التي ما دون 18 عاماً فبلغت 783980 منهم الذكور 417840 بنسبة 53.3% و366140 للإناث بنسبة 46.7%.
17 منفذاً
وفقاً للاحصائيات توزع معتمري الخارج للعام الماضي على 17 منفذاً بلغ منها عدد القادمين عبر المنافذ الجوية 6.611.003 بنسبة 88.7% والمنافذ البرية 711286 بنسبة 9.5%، والبحرية 135374 نسبتها 1.8%.
المعتمرون من الخارج 2019
7.457.663 معتمراً ومعتمرة
3.600.334 الذكور
3.857.329 الإناث
3376045 فوق 50 عاماً
783980 من عام إلى 19 عاماً
المنافذ الأعلى في دخول المعتمرين
4.526.371 مطار الملك عبد العزيز الدولي
1.902.376 مطار الأمير محمد بن عبد العزيز
169.565 منفذ حالة عمار
حسب بعض الأشهر
محرم
146429 معتمراً ومعتمرة
68695 الذكور
77734 إناث
صفر
567926 معتمراً ومعتمرة
265848 الذكور
302078 إناث
رجب
990589 معتمراً ومعتمرة
459043 الذكور
531546 إناث
شعبان
1.033.748 معتمراً ومعتمرة
482939 الذكور
550809 إناث
رمضان
1.156.070 معتمراً ومعتمرة
637375 الذكور
518695 إناث
كانت هذه تفاصيل خبر 531 شركة و6500 وكيل يستقبلون المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.