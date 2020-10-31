%98 من موظفي التشغيل في البلديات أجانب

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن عدد الموظفين العاملين ببرامج التشغيل في القطاع البلدي 35.500، من بينهم 34725 موظفا غير سعودي يشكلون حوالي 98% من موظفي التشغيل، مقابل 775 موظفا سعوديا تزيد نسبتهم عن 2% بقليل من إجمالي موظفي برامج التشغيل.

على رأس العمل

بحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الموظفين على رأس العمل في القطاع البلدي 101.339 موظفا، منهم 58.515 موظفاً سعودياً يشكلون 52%، مقابل 42.824 موظفا غير سعودي، يشكلون 48% من إجمالي عدد موظفي الوزارة.

الهياكل الوظيفية

أشارت الوزارة إلى قيامها بدراسة الهياكل الوظيفية بالتنسيق مع الخدمة المدنية، لرفع مستوى الهياكل الوظيفية، حيث تم إبداء الرأي في مناسبة مؤهلات خريجي الجامعات والكليات والمعاهد لطبيعة الأنشطة والتخصصات في القطاع البلدي، والوظائف والمراتب التي تتناسب مع خريجي بعض التخصصات المستجدة أو المعدلة في الجامعات والكليات والمعاهد، إضافة لإعداد الوصف الوظيفي لبعض الوظائف، وإعطاء الأجهزة البلدية صلاحية التسجيل على موقع «توثيق».

السعوديون على رأس العمل

43.928 موظفا

1084 مستخدما

Advertisements

12728 بند أجور

775 تشغيل

غير السعوديين

3 موظفين

0 مستخدمون

8097 بند أجور

34725 تشغيل