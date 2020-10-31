%98 من موظفي التشغيل في البلديات أجانب

على رأس العمل
بحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الموظفين على رأس العمل في القطاع البلدي 101.339 موظفا، منهم 58.515 موظفاً سعودياً يشكلون 52%، مقابل 42.824 موظفا غير سعودي، يشكلون 48% من إجمالي عدد موظفي الوزارة.
الهياكل الوظيفية
أشارت الوزارة إلى قيامها بدراسة الهياكل الوظيفية بالتنسيق مع الخدمة المدنية، لرفع مستوى الهياكل الوظيفية، حيث تم إبداء الرأي في مناسبة مؤهلات خريجي الجامعات والكليات والمعاهد لطبيعة الأنشطة والتخصصات في القطاع البلدي، والوظائف والمراتب التي تتناسب مع خريجي بعض التخصصات المستجدة أو المعدلة في الجامعات والكليات والمعاهد، إضافة لإعداد الوصف الوظيفي لبعض الوظائف، وإعطاء الأجهزة البلدية صلاحية التسجيل على موقع «توثيق».
السعوديون على رأس العمل
43.928 موظفا
1084 مستخدما
12728 بند أجور
775 تشغيل
غير السعوديين
3 موظفين
0 مستخدمون
8097 بند أجور
34725 تشغيل
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