كليات التميز دون دراسة والتدريب التقني: العودة قريبا

فيما انقطع طلاب وطالبات الكلية التقنية العالمية «كليات التميز» عن تحصيلهم منذ توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا بالفصل الدراسي الثاني لعام 1441، وعدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتشغيل كليات التميز في أقرب وقت ممكن، حيث تعمل حاليا مع الجهات ذات العلاقة على ذلك، بينما ربطت عودة صرف المكافآت للطلاب والطالبات عند بدء التدريب.

تعويض المتدربين

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي لـ»دوت الخليج»، أن التدريب التقني والمهني تعمل مع الجهات ذات العلاقة لبدء تشغيل الكلية التقنية العالمية في مدن المملكة في أقرب وقت، وسيتم تعويض المتدربات عن الفترة الزمنية الفائتة، وفيما يخص المكافآت فسيتم معاودة صرفها عند بدء التدريب، مشيرا إلى الحرص على مصلحة كافة المتدربين والمتدربات، وعدم تأثر رحلة العملية التدريبية لهم.

بريد إلكتروني

كان طلاب كليات التميز شكوا من انقطاعهم عن الدراسة، وتبع ذلك إيقاف صرف المكافأة الشهر الماضي، في حين استقبلت عدد من الطالبات بريدا إلكترونيا يبشر بإتمام التدريب بعد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة شركة اكسفورد.

وأوضح لـ»دوت الخليج» عدد من المنتسبين بكليات التميز للدراسة بانقطاعهم منذ بداية الفصل الدراسي الأول وعدم إيجاد رسائل إيضاح من الكلية عدا رسائل على الإيميل تفيد بالاعتذار عن إيقاف الدراسة دون توضيح الأسباب أو تحديد موعد جديد قادم، وانتظر الطلاب والطالبات الموعد للعودة للدراسة، حيث كانت أغلب الردود والبيانات الصادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «المشرفة على الكليات» تفيد بأن العودة قريبة.

وطالبت عدد من خريجات الدبلوم بتقنية معلومات IT بالكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة والمشغل لها كلية نياجرا بتسلميهن شهادات تخرجهن من قبل إدارة الكلية حيث درسن طيلة السنوات الثلاث الماضية، وحالياً الكلية مغلقة، وترتب على ذلك ضياع الفرص الوظيفية المتاحة.

وقال طلال الزهراني: «إن ابنتي تضررت من عدم تسليم الكلية لشهادة التخرج لها، مستغرباً من عدم توفير إدارة الكلية لموظفين للرد على الاستفسارات».

الكليات التقنية العالمية

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