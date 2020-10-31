وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء التقاطع 75.500.000 ريال، حيث تم تقسيمها على 21 مليون ريال لأعمال ترحيل الخدمات، و 44 مليون ريال للأعمال الإنشائية، و 5 ملايين ريال لأعمال الطرق، و 3.5 ملايين ريال لأعمال الكهرباء، و 2 مليون ريال لأعمال تنسيق الموقع العام.
ويبلغ طول الجسر المُنفَّذ على التقاطع 750 متراً، وبعرض 17 متراً للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، و48 عاموداً للإنارة، ويمتد الجسر من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويُعد من الجسور الحيوية والمهمة في العاصمة المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر 75.5 مليونا تكلفة تقاطع جدة القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.