75.5 مليونا تكلفة تقاطع جدة القديم

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، بحضور مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي، وذلك بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق، ترحيل كافة خطوط الخدمات المتعارضة مع مسار المشروع، من خلال التنسيق المتواصل مع إدارة مرور العاصمة المقدسة بشأن التحويلات المرورية اللازمة والجهات الخدمية لترحيل الخدمات، والمتابعة المستمرة مع المقاول المنفذ، لضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع الشروط والمواصفات الفنية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء التقاطع 75.500.000 ريال، حيث تم تقسيمها على 21 مليون ريال لأعمال ترحيل الخدمات، و 44 مليون ريال للأعمال الإنشائية، و 5 ملايين ريال لأعمال الطرق، و 3.5 ملايين ريال لأعمال الكهرباء، و 2 مليون ريال لأعمال تنسيق الموقع العام.

ويبلغ طول الجسر المُنفَّذ على التقاطع 750 متراً، وبعرض 17 متراً للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، و48 عاموداً للإنارة، ويمتد الجسر من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويُعد من الجسور الحيوية والمهمة في العاصمة المقدسة.