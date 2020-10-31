إزالة تعديات الـ 25 عاما بالمزاحمية

كشفت مصادر مطلعة لـ»دوت الخليج» أن لجنتي مراقبة الأراضي الحكومية، والتعديات بمحافظة المزاحمية، أزالتا الخميس الماضي بمشاركة شرطة وبلدية المحافظة، تعديات بمساحة 65 ألف م2 وشارع بطول 11 كلم، على أرض مشروع مياه الرياض التدعيمي الواقع على طريق بيشه الرياض جنوب المحافظة، بعد مرور 25 عاما على هذه التعديات.

إزالة ومتابعة

بحسب المصادر يأتي تحرك اللجنتين إنفاذا لتوجيه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ومتابعة محافظ المزاحمية خالد العجمي، لحسم التعديات التي استمرت لأكثر من عقدين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مساحة ما تم إزالته من تعديات بلغ 65 ألف متر مربع تقريبا، إضافة إلى إزالة تعدٍ عبارة عن شارع بطول 11 كلم تقريبا داخل أرض المشروع.

تسليم الموقع

أكدت المصادر أنه تم تسليم الموقع لممثل شركة المياه الوطنية، وجار استكمال إجراءات إزالة تعديات ما تبقى من إحداثات على موقع المشروع وتطبيق الأنظمة والعقوبات ولوائح الغرامات البلدية الرادعة بحق المعتدين.

4 جهات

يذكر أن «دوت الخليج» نشرت تقريرا في 25 محرم من العام الحالي تحت عنوان (4 جهات لمحاصرة معتدي مشروع مياه الرياض) حيث تضمن التقرير الإشارة إلى صدور توجيه من أمير الرياض بتشكيل لجنة تضم 4 جهات حكومية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة والمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض والهيئة العامة لمكافحة الفساد ومندوب من الإمارة يتولى مهمة إزالة التعديات المعيقة للمشروع وحسم موضوع الإزالة.

التعديات على المشروع

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25

عاما عمر التعديات

4

جهات درست القضية وأوصت بالإزالة

65

ألف متر مربع حجم التعديات على أرض المشروع

11

كلم طول شارع أقيم بطريقة غير نظامية