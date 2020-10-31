وزف المحافظ البشرى للأهالي بموافقة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، على أن يحمل مهرجان العلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبات في هذا العام اسمه، وأن تكون الجائزة باسمه، وأن يعمم على مستوى محافظات تهامة للتعليم الجامعي والتعليم العام، على أن تحتضنه وتشرف عليه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة. كما تمت الموافقة على حضور أمير المنطقة حفل افتتاح مهرجان المجاردة شتانا غير 144، ومهرجان العسل الكبير التاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر المجاردة تحتضن مهرجان تركي بن طلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.