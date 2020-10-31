ترأس محافظ المجاردة سعيد علي بن دلبوح اجتماع وورشة عمل بعنوان (الفرص والمعوقات الاستثمارية في محافظة المجاردة) بحضور وكيل المحافظة ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وبحضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب الفكر بمحافظة المجاردة. وزف المحافظ البشرى للأهالي بموافقة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، على أن يحمل مهرجان العلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبات في هذا العام اسمه، وأن تكون الجائزة باسمه، وأن يعمم على مستوى محافظات تهامة للتعليم الجامعي والتعليم العام، على أن تحتضنه وتشرف عليه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة. كما تمت الموافقة على حضور أمير المنطقة حفل افتتاح مهرجان المجاردة شتانا غير 144، ومهرجان العسل الكبير التاسع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجاردة تحتضن مهرجان تركي بن طلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.