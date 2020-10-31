مشروع لكسوة الشتاء بنجران

أطلقت الجمعية الخيرية بمنطقة نجران مشروع كسوة الشتاء «لنجعل دفء العطاء يسبق برد الشتاء». وبدأت فكرة المشروع بتأمين وسائل التدفئة للأسر المستفيدة بالجمعية الخيرية، أثناء موسم الشتاء، ويهدف المشروع إلى حث روح التكافل والترابط الأسرى بين أفراد المجتمع. ويبلغ عدد المستفيدين من مشروع كسوة العيد 1580 وتقدر تكلفتة بـ 100500 ريال، وتشمل 500 بطانية بـ 30000 ريال و500 حقيبة شتوية بقيمة 12500 ريال و580 دفاية بقيمة 58000 ريال.



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